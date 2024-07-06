Доктор из Пскова Евгений Васильев признан одним из лучших врачей России

21:35, 06 июля 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев получил почётное звание лауреата второй степени во всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации в России», сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

«Мы гордимся нашим главным врачом, желаем не останавливаться на достигнутом и покорять всё больше новых высот в карьере!» – отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, Евгений Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Статью о жизни, работе и командировках Евгения Васильева можно прочитать по ссылке.