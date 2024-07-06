Доктор из Пскова Евгений Васильев признан одним из лучших врачей России
Исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев получил почётное звание лауреата второй степени во всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации в России», сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.
«Мы гордимся нашим главным врачом, желаем не останавливаться на достигнутом и покорять всё больше новых высот в карьере!» – отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, Евгений Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Статью о жизни, работе и командировках Евгения Васильева можно прочитать по ссылке.
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