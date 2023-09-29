Герои современной России: о секретной технике доктора, командировках в зону СВО, Африке и истинном пути – в интервью с Евгением Васильевым

22:48, 28 сентября 2023, ПАИ

Каждый герой и героический поступок индивидуальны. И в то же время основа у них одна – это высочайшее состояние духа, нравственного здоровья, стремление к справедливости, поиску истины, противостояние злу, развитое чувство совестливости и ответственности. Эти высокие качества вы непременно отыщете в герое нашего сегодняшнего рассказа – любящем сыне, муже и отце, истинном докторе и справедливом чиновнике, актёре, педагоге и путешественнике Евгении Васильеве.

Он постоянно находится в поиске и, открывая новые грани жизни, постигает более высокий промысел. Как расти в профессии и оптимизировать время для новых задач, отыскать ключ к сердцу ребёнка и дистанционно ассистировать во время операции в условиях боя, а главное, как не свернуть с пути истинного, он рассказал ПАИ в рамках проекта «Герои современной России».

В любви и строгости

– Расскажите о себе и о своей семье. Где учились? Вы потомственный врач?

– У меня в роду медиков никогда не было. Мои родители – рабочие: отец – слесарь, мама – бухгалтер. Они воспитывали нас правильно: папа – в строгости, а мама – больше в любви. Именно родители хотели, чтобы мы выросли образованными. И в чём-то сейчас я стараюсь так же воспитывать своих детей.

Как и многие сверстники, тогда я не знал, какую профессию выбрать. Я поступил в лицей «Развитие», в медицинский класс, который успешно закончил. Следующий этап – Тверская медицинская академия. Но и папина мечта сбылась: спустя годы я получил второе высшее образование – юридическое. В руководящей должности оно позволяет мне успешно взаимодействовать с компаниями в вопросах договорной основы и внимательно обращаться с документооборотом. Но и лечебной деятельностью я постоянно занимаюсь: в выходные у меня дежурства в операционной, в будни – приём пациентов. Сейчас я гораздо больше осматриваю детей. А ещё у нас на телеканале «Первый Псковский» появилась передача «Секреты тела». Для меня это играет ключевую роль, ведь теперь я могу помогать людям ещё и заочно.

Африка сделала из меня доктора

– Почему избрали именно эту специализацию?

– Моя первая профессия – детский хирург. Сложилось так, что мне довелось проходить практику в качестве молодого врача у заведующего отделением детской травматологии и ортопедии Павла Петровича Шпака. Я считаю, что мой выбор профессии связан именно с его именем, и я решил дальше двигаться в этом направлении. Конечно, я продолжаю работать детским хирургом, в том числе делаю операции.

Занимаясь лечебной физкультурой и спортивной медициной, я стал ещё и реабилитировать пациентов после хирургических вмешательств. Так я понял, что половину операций вообще делать не надо: можно вылечить пациента, не прибегая к оперативному вмешательству.

Это полностью изменило моё самосознание. И я смог понять, что человека мы не можем рассматривать в рамках одной специальности. Поэтому у меня пять медицинских специальностей: детская хирургия, травматология и ортопедия, организация здравоохранения, ЛФК и спортивная медицина, трансфузиология [переливание крови и её компонентов. – ПАИ]. Постепенно я начал понимать, что такое человек. Самое главное лекарство я нашёл ещё в студенческие годы, но понял это только через 15 лет своей медицинской деятельности. Это дефанотерапия: метод коррекционного воздействия на позвоночный столб, закрепление мышечного корсета. Этот метод позволяет избавиться от многих болезней.

Господь заложил человеку его норму ещё до рождения: цвет волос и глаз, его будущую конституцию, а также регуляцию, которую выполняет головной мозг. Если с мозгом всё в порядке, то телом он управляет не по Wi-Fi, а по проводочкам, которые называются общим пучком спинного мозга. Кабель-каналом для него служит позвоночник, который движется и шевелится. Только Творец мог упаковать всё это не в размер комнаты, а в толщину большого пальца. И наша задача – помогать головному мозгу, контролируя многие реакции, которые позволяют нам справиться с воздействием иммунной системы, при таких болезнях, как ревматоидный процесс, аутоиммунные заболевания, тиреоидит и прочие вещи.

– Они же ещё не до конца изучены?

– Мы их не изучим никогда. Дело в том, что некоторые профессора считают, что медицина становится слабее, что раньше мы что-то могли объяснить, были способны думать. Наше понимание процессов изменяется. Можно сказать, что настоящим врачом я стал именно в Африке, хотя это было совсем недавно. Там мне приходилось думать. У меня не было лабораторий, все лекарства – на французском языке, и моей задачей было не прозевать, иначе через два дня будет труп. Мне же нужно было сделать так, чтобы все выжили. И когда ты понимаешь, что ты единственный доктор, то начинаешь вспоминать всё, чему тебя обучали.

Вылечить может не метод, а врач

– Поделитесь секретами техники доктора Васильева. Говорят, вы спасаете не только маленьких пациентов, но и именитых спортсменов, в их числе и бойца ММА Джеффа Монсона?

– О дефанотерапии я писал научную работу ещё в студенческие годы. Этот метод известен давно. Его основателем является доктор Бобырь, который, кстати, приезжал в Псков, когда я был ещё ребёнком и даже успел стать пациентом этого метода. Так что, возможно, мой путь в профессию родом из детства. Думаю, это промысел.

А Джефф Монсон действительно побывал у нас, только не в качестве пациента. Он был приглашён на демонстрацию наших методов лечения как почётный гость и, конечно же, воспользовался ими. Надо сказать, что он был приятно удивлён и именно тогда произнёс фразу: «Такого я ещё нигде в мире не встречал!»

Но ещё раз отмечу, что этот метод не мой. У него есть создатель. И есть специалисты, которые владеют им гораздо совершеннее. Хотя и ко мне люди приезжают со всех уголков мира. Но, ещё раз подчеркну, вылечить человека может не метод, а врач.

– Возвращаясь к Джеффу Монсону, стоит сказать, что он один из тех американцев, которые не только поддерживают российский спорт и политический курс страны, но и считают себя русскими. Русский в России – это кто?

– Джефф Монсон – уникальный человек по своему пониманию происходящих событий. Русский – это не просто язык, не место, где ты проживаешь. Это состояние души, вторая составляющая человека. Оно бессмертно. Поэтому некоторые люди меняют своё гражданство. А Монсон – сильный духом человек.

Диспансер для спортсмена как автосервис для гоночных автомобилей

– Вы возглавляете отделение спортивной медицины детской областной больницы, а сами увлекаетесь спортом?

– Конечно. В юности занимался спортивным ориентированием, гиревым и мотоциклетным спортом. Я серебряный призёр первенства медакадемии по гиревому спорту.

А спортдиспансер – это специфическое учреждение. Спортсмен приходит сюда не для того, чтобы мы его ограничили или отменили ему вид спорта, а для того, чтобы помогли ему взойти на пьедестал. Это своеобразный Эверест. А что самое главное при подъёме на восьмитысячник? Суметь вернуться назад. А для этого нужно рассчитывать свои силы. И в этом всегда готов помочь доктор и тренер.

Ведь мы, по сути, для спортсмена как автомастер для водителя гоночного автомобиля. А с мастером не спорят, а советуются и слушают.

Поэтому студентам медицинских вузов мы всегда говорим, чтобы они запоминали не болезнь и лекарство от неё, а мыслили клинически. Это главные два слова, которые каждый студент должен запомнить.

– Вы ещё и преподаватель?

– Я поддерживаю диалог с учениками медкласса лицея «Развитие», со школьниками старших классов. Основная цель – пропаганда поступления в медицинские вузы. Также читал лекции студентам в рамках Русского географического общества. И, естественно, когда мы проводим чемпионаты, взаимодействуем со студентами-медиками, которые принимают участие как волонтёры. А с 1 сентября начинаю преподавать травматологию и ортопедию студентам шестого курса института медицины ПсковГУ.

На СВО готов поехать снова

– Свой врачебный опыт вам не раз довелось применить в ходе СВО. Уже побывав за ленточкой, вы снова принимаете решение ехать туда. Чем мотивируете такой выбор?

– Когда из комитета здравоохранения поступил запрос о готовности помочь знаниями и навыками, я выразил желание туда поехать. И каждая командировка в зону СВО открывала для меня что-то новое. Неизменным было лишь ощущение, что мы один народ, вроде ты никуда и не уезжал. А ещё запомнилось невиданное чувство благодарности местного населения и наших военных. Такое не забывается.

Боевая обстановка бывала разная. Мне даже доводилось лечить людей по видеосвязи. И тут, кстати, пригодилась аптечка, созданная по результатам работы в Африке. Размером она небольшая, но там удалось собрать самый оптимальный перечень медикаментов. Именно с такой аптечкой мой друг-священник смог сделать бойцу операцию, не имея вообще никакого опыта. Ситуация была критической: добраться туда медику не было возможности из-за опасности, а не сделать операцию – будет сепсис. И совместными усилиями мы спасли бойца.

И хоть ругают некоторые современный кинематограф, но ситуация в зоне СВО очень реалистично отражена в фильме Пригожина «Лучшие в аду». Особенно впечатляет момент, когда упала иконка и сначала, подняв её, перекрестился украинский солдат, а потом туда влетел русский солдат, и эта же иконка вновь падает, и боец её поднимает и тоже крестится. В каком месте произошёл раскол? Тяжело отыскать ответ.

Но я верю, что Господь управит. Не зря ведь говорят: простые вещи делай сам, а сложные предоставь Богу. У него это лучше получится.

– Как жена и дети переживали ваши поездки?

– Супруга [педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Васильева. – ПАИ] в хорошем смысле слова гордилась. Она, конечно, волновалась, но, как мать, погружалась в заботы о детях.

Однако насколько глубоко семья переживает, я понял, лишь когда приехал из второй командировки. Тогда моя старшая дочка сказала мне такую фразу: «Папа, я надеюсь, ты свой рюкзак больше никогда не соберёшь.

Наверное, это самое тяжёлое, что мне приходилось слышать. Особенно когда ты понимаешь, что не можешь пообещать, что это в последний раз. Естественно, я готов в любой момент поехать снова, и я буду выполнять те задачи, которые передо мной будет ставить Правительство России. У меня есть для этого навыки, а дальше не обсуждается.

Секрет любви ребёнка

– Вы с супругой воспитываете четверых детей. Есть ли особые секреты, как их воспитывать?

– Мои знакомые говорят, что дети – это очень дорого. Нет, не дорого. Дал Бог детей – даёт и на детей. Ведь многие семьи отчаиваются, когда у них прекращаются попытки родить ребёнка. Наша была одной из таких. Дети вымолены. Это чудо. И сейчас мы многодетная семья. Теперь мы воистину оценили, что дети – это счастье. А секрет их воспитания кроется в том, чтобы своевременно оценить, что ребёнок – это личность, которая мыслит по-своему. Когда я прихожу домой, дети одновременно, все вчетвером, начинают мне рассказывать, у кого что произошло за день. Самое главное – с любовью и пониманием выслушать каждого из них.

Секрет любви ребёнка к тебе прост: посвяти ему первые минуты вашей встречи, и он будет тебе благодарен всю жизнь.

– Ваша семья придерживается православных традиций. Вы с детства воспитывались в такой среде или это уже приобретённый с возрастом опыт? Почему сегодня важно придерживаться постулатов веры?

– Нас с сестрой воспитывали в атеистических традициях. Я носил крестик, но не более того. К вере меня привела жизнь. Перед каждым из нас стоит выбор: куда идти? Нам надо постигнуть, кто такой человек. Мы не раз слышали, что он создан по образу и подобию Божьему. Бог – это Отец, Сын и Святой Дух, а человек – это дух, душа и тело. Могу лишь добавить: Россия – это Родина, народ и президент! Эти триединства неразделимы. Это особенно важно сейчас, когда мир крайне хрупок. Тем важнее придерживаться постулатов веры, чтобы ещё и ещё раз в нашей истории доказать, что Россия – великая держава не по размерам, а по сути. Её величина – в силе духа каждого её жителя.

Политика – это безвозмездно

– Почему вы решили стать политиком? Какой опыт приобрели? Почувствовали ли, что и здесь можете принести пользу городу и стране?

– С самого начала предвыборной кампании думал, что мне не потянуть, ведь это действительно очень большая нагрузка. Но со временем втянулся, оптимизировал свою жизнь и теперь успеваю больше. Безусловно, есть проблемы, которые удалось решить, причём не только благодаря тому, что ты депутат, но и потому, что ты ещё и доктор. Значит, у меня есть уважение пациентов.

Из глобального: благодаря знакомству с Александром Георгиевичем Гончаренко [председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. – ПАИ] удалось реализовать его идею – создать совместно с «Первым Псковским» телепередачу «Секреты тела», в рамках которой мы с учениками делимся опытом. Важно, что она не привязана к конкретному округу, её смотрят по всей России. А ещё для меня важно делать всё, чтобы разрушать у людей негативный смысл слова «чиновник». Ведь я на себе уже успел прочувствовать, что политика – это безвозмездно, более того, она требует от нас серьёзных затрат времени, средств и сил.

Россию и в Африке любят!

– Вы успели примерить на себя и роль актёра, когда в качестве медика сопровождали съёмочную группу фильма «Гранит» в Африке. Расскажите об этом опыте.

– Это была лучшая командировка в моей жизни. Актёрский опыт был очень любопытный. Моя задача заключалась в том, что я должен был шить рану африканцу на муляже. Во время, когда идёт съёмка, чтобы всё выглядело правдоподобно, я настолько погрузился в процесс, что в какой-то момент реально «прихватил» пациента. Он пару раз пискнул, а когда я срезал шов, никаких следов не осталось. Все были поражены, как такое может быть.

На самом деле актёром быть сложно: именно играть врача, но не быть им. Я легко сыграл, потому что это моя профессия. А смог бы я сыграть пожарного, сотрудника ФСБ или военного? Нет.

Помимо актёрского опыта, у меня теперь есть ещё и консультационный. Я консультировал другие фильмы, в том числе и исторической направленности, по медицинским вопросам. Какой фильм, пока не скажу, он ещё только будет выходить на экраны.

Африка – уникальная страна, и там очень любят русских, потому что мы приносим туда мир, а европейцы создают там колонии. Жестокость, с которой к ним относились, впечатляет. Представьте, что всего за шесть пустых полуторалитровых бутылок в некоторых племенах можно приобрести себе женщину на полгода в качестве служанки, а фактически рабыни. Чёрное дерево, которое вообще запрещено к вывозу, стоит там копейки, в то время как маленькая баночка Coca-Cola на наши деньги доходит до 700 рублей... У них труд настолько дешёвый, что это не передать словами! Но когда ты едешь и африканцы в, казалось бы, диком племени кричат: «Россия! Путин!» – это цепляет и приятно удивляет. Да, Россию там любят.

Путешествие – великий учитель

– Почему увлеклись путешествиями? Где побывали и какой опыт приобрели?

– Путешествия – это возможность мыслить шире, разобраться в себе, ведь я ездил один. Мозг сильно меняется во время поездки. К тому же я никогда не знал, куда поеду. Выбирал направление, к примеру Северный Ледовитый океан, – и в путь! На полярном круге я встретил людей, которые сказали, что едут в Териберку – единственный населённый пункт, открытый для всех. Тогда и я решил, что тоже посещу Териберку.

Сложно было добираться и до Атлантического океана, тем более что я впервые пересекал границу на мотоцикле и мне предстояло проехать много стран, в которых я никогда не бывал. Направление, опять же, выбирал случайно. А когда добрался до Амстердама, узнал, что на острове Тексел снимался фильм «Достучаться до небес». Поэтому и решил проехаться туда. Добрался, смочил ноги в океане – и в обратный путь. Остался ещё один океан – Индийский.

– В планах осуществить ещё один маршрут?

– Да. Только, учитывая современную политическую обстановку в мире, в этом проекте я буду уже не один. И так, в принципе, в каждой поездке косвенно принимали участие три человека: мастер, который готовил транспортное средство, священник, который молился и благословлял, и я. Надеюсь, что теперь мы поедем втроём. Для нас эта поездка – своеобразная миротворческая миссия, ведь мы будем добираться до Индийского океана через дружественные страны. Мы хотим показать, что русский – это тот человек, который несёт мир, а не тот, кто его разрушает. Надеемся, что у нас всё получится.

– Ваши ближайшие цели и задачи?

– Цель – двигаться по пути, который мне уготован свыше. Задача – не сбиться с этого пути.

Досье:

Евгений Сергеевич Васильев родился в Пскове в 1985 году. Окончил Тверскую государственную медицинскую академию и институт права, экономики и управления ПсковГУ.

С 2008 года работает в детской областной клинической больнице. В 2019 году назначен на должность заместителя главного врача по спортивной медицине. С 2022-го – главный внештатный спортивный врач Псковской области. В 2022-м избран депутатом Псковской городской Думы.

Трижды выполнял врачебный долг в рамках СВО.

Награждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым за спасение жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации на территории Луганской народной республики.