В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Благовещенской церкви

21:40, 06 июля 2024, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Благовещенской церкви 1541 года постройки, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В подклетах завершается инъектирование кладки стен и сводов. Уже восстановлен декоративный элемент барабана купола, выполненный из керамики. Открыты и отреставрированы декоративные элементы на фасадах.

«В ризнице и Сретенской церкви укрепят своды подклетов. Это сложнейшие объекты архитектурного ансамбля и единый комплекс объединённых между собой древних строений Благовещенской церкви, ризницы, к которым пристроена Сретенская церковь», – отметили специалисты.

Проблемы сохранности вскрывались по мере удаления штукатурного слоя со сводов подклетов. Их состояние признано аварийным, проводятся спасательные работы по укреплению стен и фундаментов, уточнили реставраторы.