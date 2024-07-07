49-летнего мужчину продолжают разыскивать в Пскове

22:39, 06 июля 2024, ПАИ

49-летнего Дмитрия Абрамова разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он проживал в доме в переулке Путейца и пропал 2 сентября 2023 года.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы русые. На правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на руках.

Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обращаться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.