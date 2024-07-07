Ни хвоста, ни чешуи: куда в Псковской области лучше всего отправится на рыбалку с детьми и внуками

21:36, 07 июля 2024, ПАИ

Лето, каникулы, рыбалка, поплавочные удочки. Что ещё нужно для счастья юным (и не только) рыболовам? Правильно. Чтобы обязательно клевало. И таких мест в Псковской области немало. Одно из них – печорские каналы у деревни Заболотье. Приезжайте и не прогадаете.

Рыбацкие качели

В последние дни июня мы вновь оказались в Заболотье Печорского района. В такое позднее время (относительно весны) на печорских каналах мы ещё не рыбачили. Оно и понятно – после майского карасиного эльдорадо мы всегда успешно переключались на щуку, потом на судака и чудского окуня, а с карасём прощались до следующего сезона. Но в этом году если щучья рыбалка превзошла все наши ожидания, то судачья принесла сплошные разочарования. Такие вот замысловатые рыбацкие качели и вернули нас обратно к нашим карасям.

Была ещё одна причина нашего возвращения, не наобум поехали, а после удивительных для этого времени года сообщений от одного из знакомых о великолепных уловах в начале недели. И один раз он там побывал, через день и другой раз. И оба раза наш знакомый с товарищем обловились крупным карасём – попадались экземпляры весом более килограмма. Даже снасти оказались не готовы выдерживать такую тяжесть, в первый день жирный карась несколько раз рвал им не самую тонкую леску.

«Трава по самую шляпу…»

Отправились вдвоём с Дмитрием. Приехали к 19:00. С последнего нашего посещения каналов прошло чуть больше месяца, а знакомые места и не узнать. Заросло всё. Вспомнились слова хорошей песни времён моей молодости: «на дальней станции сойду – трава по пояс». Ага, по пояс. По самую шляпу. И не камыши или тростник, а именно трава так вымахала. Уж не знаю, как она правильно называется, но её раньше повсеместно косили на корм домашним животным, а сейчас…

Дмитрию вечером за ужином про «траву по пояс» и «по шляпу» рассказал. Он весело подхватил тему и выдал: «Какое, по шляпу – пол метра выше шляпы!». Да, растительность у каналов и вдоль них просто буйная. Земля здесь очень плодородная, проезжая мимо местных полей и огородов – сердце радуется, как на них благоухают овощные и ягодные культуры. А ведь полтора месяца назад большинство обрабатываемых земель здесь ещё были залиты водой.

Соблазн

Встретились с двумя нашими товарищами – они здесь с 15:00 рыбачили и уже собирались уезжать. Сергей Николаевич похвастался одним полукилограммовым карасём. А Виктору и предъявить было нечего, кроме рассказа о том, что именно на этом месте перед ним ловил парень и он видел его ведро, почти полностью наполненное карасями среднего и крупного размера. И рыбачил этот рыболов с 11:00 до 15:00. Отличный улов, очень соблазнительный. Но вот парадокс, с 15:00 и до 19:00 у Виктора Александровича – ничего, кроме мелочи.

По старым местам

Мы с Дмитрием разошлись в разные стороны и договорились, если у кого будет что хорошего, то созваниваемся. Я на Т-образный перекрёсток каналов отправился, а Дмитрий на «квадратик» к берёзе. Места известные и некогда очень уловистые, но чаще так бывало лишь во второй половине мая. Как будет сегодня? Посмотрим. Я еле продрался к намеченному месту – и трава высоченная вымахала, и кустарником почти вся дорога заросла. Осталась едва заметная тропинка, похоже, что кто-то недавно здесь проходил. Следы свежие, но одинокого путника, примета не очень обнадёживающая – если бы тут клевало, то натоптано было бы прилично. Когда этой весной я сюда приходил, то дорога ещё была видна. Вот только проехать, не поработав бензопилой, было невозможно – бобры свалили несколько толстых деревьев, которые упали в аккурат поперёк, перегородив путь и для автомобилей и для пеших рыболовов.

Так никто с тех пор сюда и не ездил. Видать и не зачем было. Но мы то не один раз здесь бывали, мы то знаем, что в этом месте чудесная рыбалка случалась, так что может и в этот раз…

Клюёт, как из пулемёта

Раздвигая руками траву, то и дело цепляясь за ветки кустарников высоким чехлом с удочками и поправляя шляпу, едва различая тропу под ногами, а иногда и теряя её из виду, я наконец-то добрался до берега нужного канала. На воде красота: зеркальный штиль, и у берега и посреди канала круги от игры рыбы, множество цепочек из мелких и крупных пузырей, а это значит, что рыбка на месте. Такая картина всегда радует сердце рыболова. Но моя радость оказалась преждевременной. Все три часа вечерней рыбалки со сменой трёх рядом расположенных мест на разных каналах ловилась только мелочь, мелочь, бесконечное количество раз мелочь. Карасик размером в половину ладошки клевал, как из пулемёта везде – и на середине канала, и ближе к берегу, и у травы. Никакие способы отсечь мелочь не помогали. Мои различные насадки карасиный детский сад дружно атаковал и у дна, и в полводы, и на самой её поверхности. Редко попадался карась с ладошку. Всё что поймалось, всё было отпущено в родную стихию.

Саблезубый гигант

Но всё же я увидел одного о-очень крупного! Правда не карася, а другого не менее популярного обитателя местных каналов – огромного бобра с большущей головой, издалека похожей на медвежью, и с толстенным телом. Во время ныряния его длиннющее лоснящееся тело долго и грациозно и даже устрашающе погружалось в воду в свете заходящего солнца. От этого зрелища даже холодком где-то меж моих лопаток по спине потянуло.

Такие завораживающие кадры я видел только в кино с амазонской анакондой в главной роли. Разница только в расцветке. Ну, очень впечатлил размер этого бобра. И впечатлил дважды – в одну сторону он неспешно проплыл с нырянием неподалёку от моего поплавка, а минут через десять и в обратную. Хозяин водоёма, да и только! Я пытался снять его на свой смартфон, но не успевал. Во-первых, он оба раза подплывал очень тихо и появлялся из-за тростника для меня совершенно неожиданно. Во-вторых, как только я начинал шевелиться, убирая из рук удочку, то он тут же приступал к своему грациозному погружению. И в-третьих, если бы не постоянный клёв карасиков, из-за которого удочку класть на рогатульку я просто не успевал, то может и сфотографировал бы этого местного «боброконда». Такие огромные саблезубые веслохвостые (от слова весло) водоплавающие грызуны мне ещё не встречались.

В 23:00 вечернюю рыбалку мы закончили, собрались возле палаток. Такая же картина с клёвом оказалась и у Дмитрия. И он за вечер ни одного карася размером больше ладошки так и не увидел. Ужин в белой ночи – отдельная и красивая песня, очень нам по нраву эта процедура. Неспешно перекусили вкусными бутербродами, выпили ароматного чаю и за разговорами просидели за полночь.

На перловку?

Подъём в 4:15. Утром наши дорожки вновь разошлись. Дмитрий решил продолжить искать счастье на прежнем месте, а я отправился на другой канал, туда, где вчера рыбачили наши товарищи. И этот канал зарос, но не на столько, как вчерашний, хотя подходов к воде для ловли рыбы и здесь не много. Как не рано мы встали, но нас уже опередили – самый удобный и ближайший от стоянки прогалок меж густого кустарника был уже занят. Пожелал я раннему рыболову доброго утра и пошёл дальше.

Метров через тридцать обнаружилось второе более-менее удобное местечко, где я и расположился. Закормил, забросил удочку… и понеслось. Опять дружно накинулись на мои снасти вчерашние старые знакомые – и здесь детский сад с обитателями без числа. Слышу, а у соседа громкие шлепки по воде раздаются и один раз, и другой. Отложил удочку в сторонку, пошёл проведать соседа. «А я на перловку ловлю» – открыл тайну рыболов и для наглядности встряхнул садок, в котором запрыгали, поднимая кучу брызг, несколько крупных карасей. И добавил: «Я и вчера здесь же рыбачил. До 7:00 клевала только мелочь, а потом и крупный карась подошёл». Я взглянул на время, было половина шестого. Ну, может действительно у местного крупного карася такой странный распорядок клёва. Предложил мне сосед и своей перловки. Но я поблагодарил и отказался – подожду до семи часов и попробую обойтись своими червями да опарышами.

Пятнадцать к одному. Эх, наоборот бы…

Вернулся на своё место, тут же поймал штук пять прежней мелочёвки. А потом, после очередной поклёвки, мне пришлось повозиться с выуживанием о-очень хорошего карасика. И влево под траву он успел утащить мой поплавок и вправо под кусты, но всё же я его, громко шлёпающего, подтащил к берегу, взял в руку, едва обхватив и с трудом удерживая. Красавец! Около полкилограмма в нём должно быть. Может крупный подошёл? Но нет, опять мелочь и мелочь. Только подумал, что какой-то случайный хороший карась попался, как поплавок лёг на бок, я подсёк и понял – нет, не один здесь такой. И этот карасик толстеньким оказался, но всё же поменьше первого. Клевало беспрестанно, после заброса поплавок уже секунд через пять то начинал дрожать, то подпрыгивать, то тонуть, то уходить в сторону, иногда ложиться на бок. И мелочь, мелочь, мелочь… В среднем у меня получалось, что на двадцать мелких карасиков, ну, может на пятнадцать (естественно их обратно в воду) приходился один крупный. С одним толстым «кабанчиком» я не справился. Он сразу очень шустро затащил мою снасть в траву и я его оттуда так и не смог выковырять, через десяток секунд всё закончилось обрывом.

И обрывов было много, но с рыбой только один раз. Место моё оказалось не очень удобным – кудряшки травы, тростника, кустов нависали отовсюду. При малейшей неточности заброса или неосторожном выуживании моя снасть крепко цеплялась и запутывалась. До места зацепа не дотянуться, приходилось принимать радикальные решения. Оборвал один раз, второй, каждый раз перевязывая леску с новыми крючками и грузилами. Третий раз и вовсе запуталось с обрывом и потерей поплавка. Вышедшую из строя удочку убрал в сторону, достал запасную, но и ей не везло – очень много зацепов было. Но клевало. Правда, донимала мелочь, но среди неё нет-нет, да попадался добрый жирный карась.

В итоге у меня в садке оказалось с десяток толстеньких карасей весом от 250 до 450 граммов. Самых крупных, четырёхсотграммовиков, было три штуки. У товарища карасей солидного веса в улове было чуть меньше. Удивил сосед. Когда я закончил рыбалку, то подошёл к нему и поинтересовался результатом. «А как поймал три крупных карася с самого утра, так больше толстячков и не было». Получается, что и не в перловке дело. На мой взгляд, мелочь можно было бы отсечь, ежели бы мы ловили на кукурузу. Вот в следующий раз и надо будет попробовать. Не смотря на не очень увесистый результат, на все мои порванные удочки, рыбалка мне понравилась.

Для начинающих

И раньше, и особенно сейчас в летнее время несколько знакомых спрашивали и спрашивают меня – куда податься с подрастающим поколением, с начинающими рыболовами (с детьми, с внуками), чтобы они на первой же рыбалке не получили разочарования? Так вот, пожалуй, для этой цели лучшей рыбалки, чем сейчас в Заболотье на каналах, и придумать невозможно. И дорога сейчас туда отличная – асфальт до самой воды. И комаров для этой поры удивительно не много. И, главное, клюёт! А поэтому сгребайте в охапку внуков, детей, жён, бабушек, дедушек, поплавочные удочки, червей, опарышей, кукурузу, прикормку и вперёд, на печорские каналы. Если решитесь ехать туда с ночёвкой, с костерком, с ухой (из карасей она очень даже вкусная), то надо будет и дрова захватить, в тех местах с ними туго. И пропуск в пограничную зону Печорского района не забудьте. И ни хвоста вам, ни чешуи.

«Кабанчики» присутствуют

После нас по нашим следам в Заболотье побывали наши рыболовы-товарищи – Геннадий Вадимович и Владимир Михайлович с супругой. Геннадий в этот же день уже к вечеру туда приехал, а рыболовы-супруги – на утро. И что интересно, с вечера у Геннадия, как и у нас, ни одного крупного карася тоже не попалось. А вот с утра он отловился очень даже не плохо – результат оказался даже лучше нашего. Дома в ванну с водой он высыпал около сорока карасей, из них добрая половина весом по 250–400 граммов и почти все они сразу поплыли, зашевелили плавниками и жабрами. Не плохо.

Но ещё лучше отрыбачила супружеская пара – в солидном улове из жирных карасей оказался и самый крупный, потянувший на 915 граммов. И поймала этого толстячка супруга Михалыча – Мария Васильевна. С чем её и поздравляем! «Чем ближе к траве или тине мы забрасывали наши поплавки, буквально в двадцати сантиметрах, тем крупнее попадалась рыба», – объяснил успех Владимир Михалыч.

Ну что, шевелится карась в печорских каналах, притом крупный.