Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности, пишет газета «Плюсский край».
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Медали получили семья Смирновых – Анатолий Николаевич и Мария Григорьевна – и семья Мальцевых – Николай Иванович и Валентина Васильевна. Медали «За любовь и верность» вручены семье Жуковых – Игорю Васильевичу и Светлане Владимировне, семье Гавриловых – Петру Николаевичу и Светлане Ивановне.
Чествовали сегодня и семью Осиповых – Антона и Александру, победителей регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Также памятный подарок вручили семье Дианы Михайловой – победительнице в конкурсе семейного фото «Как хорошо, что есть семья!».
Семьи поздравила глава Плюсского района Наталья Иванова. В завершение встречи состоялся концерт.
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