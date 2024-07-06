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Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности

Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности, пишет газета «Плюсский край».

  • Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Семьям из Плюссы вручили награды в честь Дня семьи, любви и верности
    Фото: газета «Плюсский край»

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Медали получили семья Смирновых – Анатолий Николаевич и Мария Григорьевна – и семья Мальцевых – Николай Иванович и Валентина Васильевна. Медали «За любовь и верность» вручены семье Жуковых – Игорю Васильевичу и Светлане Владимировне, семье Гавриловых – Петру Николаевичу и Светлане Ивановне.

Чествовали сегодня и семью Осиповых – Антона и Александру, победителей регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Также памятный подарок вручили семье Дианы Михайловой – победительнице в конкурсе семейного фото «Как хорошо, что есть семья!».

Семьи поздравила глава Плюсского района Наталья Иванова. В завершение встречи состоялся концерт.

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