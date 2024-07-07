Жена нанесла ножевое ранение мужу в Бежаницах
Жена нанесла ножевое ранение своему мужу в Бежаницах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Казармы. Пострадавший направлен в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 июля 2024
Последствия непогоды в Куньинском районе: поваленные деревья и сорванные крыши домов. Фото