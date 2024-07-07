Жена нанесла ножевое ранение мужу в Бежаницах

00:01, 07 июля 2024, ПАИ

Жена нанесла ножевое ранение своему мужу в Бежаницах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Инцидент произошёл в жилом доме на улице Казармы. Пострадавший направлен в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.