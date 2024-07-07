День работников морского и речного флота отмечают в России

09:12, 07 июля 2024, ПАИ

День работников морского и речного флота России отмечается в первое воскресенье июля, сообщает calend.ru.

Праздник установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 года. Кроме того, этот день включён в перечень праздников, отмечаемых в знак признания заслуг трудящихся отрасли.

Добавим, что датой создания Российского флота считается 30 октября 1696 года.