В Пскове житель Кемеровской области был пойман пьяным за рулём

11:25, 07 июля 2024, ПАИ

В Пскове полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Форд». Выяснилось, что иномаркой управлял пьяный 33-летний житель Кемеровской области.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, подчеркнули в УМВД.