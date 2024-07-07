В Пскове житель Кемеровской области был пойман пьяным за рулём
В Пскове полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Форд». Выяснилось, что иномаркой управлял пьяный 33-летний житель Кемеровской области.
Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, подчеркнули в УМВД.
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