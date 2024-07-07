65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны проходит на Кургане Дружбы
65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии проходит на Кургане Дружбы, в месте слияния границ трёх государств. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
Принимающей стороной в этом году стала Белоруссия. Перед началом встречи официальные лица и участники с российской стороны торжественно прошли на белорусскую территорию. Псковскую делегацию встретил духовой оркестр, белорусская сторона вручила каравай.
Делегацию Псковской области возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области – председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.
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65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны проходит на Кургане Дружбы
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