65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны проходит на Кургане Дружбы

14:11, 07 июля 2024, ПАИ

65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии проходит на Кургане Дружбы, в месте слияния границ трёх государств. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

















Принимающей стороной в этом году стала Белоруссия. Перед началом встречи официальные лица и участники с российской стороны торжественно прошли на белорусскую территорию. Псковскую делегацию встретил духовой оркестр, белорусская сторона вручила каравай.

Делегацию Псковской области возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области – председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.