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Общество

Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Великих Луках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав жителей Великих Лук. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«В социальной сети сообщается о длительном не расселении многоквартирного дома по улице Вокзальной в городе Великие Луки Псковской области. Фасад и кровля одноэтажного деревянного здания, 1958 года постройки, разрушаются, несущие конструкции прогнили, из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, расселение планируется после 2025 года. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли», – говорится в сообщении.

В СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.

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