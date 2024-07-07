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Культура

Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове

Победителей V Международного кинофестиваля «Западные ворота» назвали на церемонии закрытия мероприятия сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров

«Заметен качественный рост работ. Сложно было выбрать финалистов из всех работ. Все конкурсанты достойные», – сказал продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

Приз губернатора Псковской области победителю конкурса «КиноСтарт» по итогам голосования жюри и жителей Пскова был присуждён Дарье Парфеновой за короткометражный фильм «Сквозь века». Диплом получил также Виталий Михайлов за работу «Красуха. Мёртвые и живые».

На фото Дарья Парфёнова. Фото: ПАИ

Кроме того, специальный приз дирекции фестиваля в рамках программы «Хранители памяти» получил фильм Владислава Рыткова «Я иду домой». Также диплом этой программы был вручён автору фильма «Несломленный музей».

Приз зрительских симпатий в программе «До 16 лет и старше» получила российская актриса и режиссёр Татьяна Колганова за кинокартину «Мухадракон».

На фото: Татьяна Колганова. Фото: ПАИ

Дипломами в конкурсе короткометражных фильмов отметили кинокартины «Бабки» и «Достаточно яркая машина».

Помимо того, в номинации «Приз жюри» наград были удостоены короткометражный фильм «Сын» и кинокартина «Шоссе Энтузиастов».

На фото режиссёр фильма «Шоссе Энтузиастов» Фёдор Кравчук. Фото: ПАИ

Также на сцене БКЗ был вручён приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино». Его получила народная артистка России, продюсер, режиссёр и актриса Елена Цыплакова.

«У меня юбилейный год! Спасибо вам огромное. Я бесконечно тронута. У вас замечательный город и чудесный фестиваль. Мне было приятно, что здесь были показаны мои работы. Здесь чудесные зрители, добрые моменты кинофестиваля я заберу с собой», – сказала она.

На фото Елена Цыплакова. Фото: ПАИ

Главного приза зрительского голосования была удостоена кинокартина «Она танцует» режиссёра Оксаны Дегтяревой.

На фото Анастасия Волынская. Фото: ПАИ

Приз жюри за полнометражные кинокартины получил фильм «Дитя небес» из Киргизии. А лучшей женской роли была удостоена актриса Анастасия Волынская за съёмки в фильме «Она танцует».

Также специальный приз кинофестиваля получила кинокартина «Нить жизни» из Китая.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходил в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия. Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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