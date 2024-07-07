Проводится проверка по факту гибели женщины в озере в Бежаницком районе

19:39, 07 июля 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели женщины в озере Алё у деревни Андрюшино проводится в Бежаницком районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Погибшая – жительница Санкт-Петербурга. Она приехала с супругом в Бежаницкий район для отдыха. Вечером 6 июля женщина пошла к озеру купаться, после чего её никто не видел.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.