Электрик сорвался со столба и повис головой вниз в Стругах Красных

20:49, 07 июля 2024, ПАИ

Электрик сорвался со столба и повис вниз головой. Происшествие произошло у дома № 1а на улице Сосновой в Стругах Красных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Очевидицы смогли снять электрика самостоятельно с помощью пригнанных автомобилей и передать его бригаде скорой помощи.

Мужчина от госпитализации отказался, в помощи не нуждается.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.