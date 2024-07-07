Электрик сорвался со столба и повис головой вниз в Стругах Красных
Электрик сорвался со столба и повис вниз головой. Происшествие произошло у дома № 1а на улице Сосновой в Стругах Красных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Очевидицы смогли снять электрика самостоятельно с помощью пригнанных автомобилей и передать его бригаде скорой помощи.
Мужчина от госпитализации отказался, в помощи не нуждается.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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