День семьи, любви и верности отметили в Острове

21:30, 07 июля 2024, ПАИ

День семьи, любви и верности отметили в Острове. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В парке Победы прошли мероприятия, посвящëнные главному празднику почитания семейных ценностей — Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

В рамках праздничной даты прошли конкурсные и концертные программы, а также тематические мастер-классы и творческие выставки.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»









Сотрудники Центра культуры «Юбилейный» провели для всех желающих семейный квиз. В ходе игры, состоящей из трёх туров, участникам было необходимо коллективно продолжить известные поговорки, ответить на вопросы об истории праздника, а также, в финальном испытании — составить стих, из предложных слов о любви, семье и верности.

Кроме того, состоялся концерт, в ходе которого с хореографическими номерами выступили танцевальные коллективы города – «Аэроданс» и «Променад», а также солисты и творческие коллективы Центра культуры «Юбилейный», которые исполнили для присутствующих семейные песни.