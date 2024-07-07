Кинолог рассказал, как искать потерявшегося питомца

23:37, 07 июля 2024, ПАИ

Необходимо сразу же начинать поиски потерявшихся на природе домашних животных и привлекать к ним как можно больше людей, поскольку шансы найти собаку наиболее велики в первые 24 часа после пропажи. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев пояснил, что даже взрослые собаки могут потерять ориентацию в незнакомом лесу. Перепугавшись, они способны убежать далеко и заблудиться. В этой ситуации хозяин должен не поддаваться панике и действовать незамедлительно.

«Как только обнаружили, что собака пропала, обследуйте ближайшую местность, привлеките к этому друзей, родственников и знакомых. Зовите питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на ваш голос», – отметил Владимир Голубев.

Владимир Голубев также подчеркнул, что вероятность найти собаку в первые сутки после пропажи значительно выше, чем в дальнейшем. Кроме того, он посоветовал периодически возвращаться на место исчезновения собаки, потому что она может вернуться по своим следам. Кроме того, Голубев рекомендовал опросить прохожих и жителей ближайших домов, так как собака может инстинктивно стремиться к человеческому жилью, а не уходить глубже в лес.

По мнению кинолога, необходимо также составить объявление о пропаже и обязательно приложить к нему фотографию собаки. Такое распечатанное объявление следует расклеить во всех ближайших населённых пунктах, не забывая про остановки, заправки и придорожные кафе. Кроме того, можно разместить объявление на специализированных онлайн-ресурсах, таких как форумы поиска потерявшихся животных или местные паблики.

Президент РКФ добавил, что можно обратиться к местным охотникам, у которых, вероятно, есть свой форум. Существует вероятность, что собака могла прибиться к охотникам, хорошо знающим лес.

«Не прекращайте поиски. Собаку могли найти волонтёры или просто неравнодушные люди – отвечайте на все отклики и используйте все ресурсы для распространения информации. Бывали случаи, когда собаку находили спустя два-три года после пропажи», – уточнил Владимир Голубев.

Чтобы избежать пропажи собаки, следует заранее позаботиться о её безопасности, заключил Владимир Голубев. Если питомец не знает леса, на первых прогулках лучше не спускать его с поводка и внимательно за ним следить. А тем, кто всё же решит отпустить собаку погулять самостоятельно, он посоветовал использовать GPS-трекер, который обычно встроен в специальные ошейники.