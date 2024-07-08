В Великолукском районе отремонтировали мост
Мост через реку Вскувицу в Великолукском районе отремонтировали. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём телеграм-канале.
Комплекс работ включал в себя восстановление дорожного полотна, замену барьерного и перильного ограждений, а также ремонт тротуаров.
Работы были выполнены в установленные сроки в соответствии с муниципальным контрактом, подчеркнул глава муниципалитета.
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