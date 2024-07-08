В Великолукском районе отремонтировали мост

07:35, 08 июля 2024, ПАИ

Мост через реку Вскувицу в Великолукском районе отремонтировали. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём телеграм-канале.

Комплекс работ включал в себя восстановление дорожного полотна, замену барьерного и перильного ограждений, а также ремонт тротуаров.

Работы были выполнены в установленные сроки в соответствии с муниципальным контрактом, подчеркнул глава муниципалитета.