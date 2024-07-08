Псковичи на 29% чаще стали искать работу этим летом

08:32, 08 июля 2024, ПАИ

Бизнес и госструктуры в Псковской области, несмотря на лето, стали искать работников на 23% чаще, а соискатели выходить на рынок на 29% чаще. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

В частности, за 30 дней больше всех активность в поиске работы проявляли представители сферы автомобильного бизнеса. Соискатели в этой области стали на 79% чаще размещать свои резюме.

Кроме того, работу продолжают искать и представители рабочих профессий. Здесь прирост соискателей составил 56%. А сотрудники в сфере туризма и общепита ищут работу на 54% чаще.

Рост количества резюме есть и среди специалистов в сфере безопасности и охраны (41%), строителей (33%), обслуживающего персонала (30%), айтишников и топ-менеджеров (24%) и у сельхозработников (21%).

Также специалистами hh.ru был проведён опрос местных жителей. У псковичей спрашивали, уверены ли они, что смогут найти работу в ближайшие три месяца. 25% жителей региона не имеют уверенности, что найдут работу за этот период. Ещё 10% вовсе не уверены в карьерном развитии. А 54% опрошенных, наоборот, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в пределах СЗФО в ближайшее время.