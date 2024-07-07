Забравший найденные наркотики пскович заплатит штраф

09:27, 08 июля 2024, ПАИ

Десять тысяч рублей штрафа заплатит житель Псковской области, который присвоил найденное наркотическое вещество, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

В феврале 23-летний житель Псковской области нашёл на земле и присвоил 0,42 грамма наркотического средства. Мужчина положил найденное вещество в пачку сигарет и хранил в кармане куртки, пока сотрудники полиции не изъяли его при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере десяти тысяч рублей по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).