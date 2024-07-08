Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Четверо великолучан участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука

Четверо великолучан принимают участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который проходит в Тыве с 6 по 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Четверо великолучан участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях принимаются участие 237 спортсменов из 24 регионов России.

От Псковской области на старты отправились блочные лучники Сергей Кузнецов, Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова.

Отметим, что спортсмены борются за награды чемпионата в личном зачёте. Также женская сборная Псковской области участвует в командных соревнованиях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Четверо великолучан участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука
05 июля 2024

Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту пройдёт 20 июля
05 июля 2024

Экс-игрок ФК «Псков-747» Данила Дятлов пополнил состав ФК «Псков»
04 июля 2024

Спортсмены Псковской области завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
04 июля 2024

Боец из Псковской области трижды отправил китайца в нокдаун
04 июля 2024

Костюмированный фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове в День города
04 июля 2024

Пятая ракетка России Никита Артеменко провёл мастер-класс в Пскове
03 июля 2024

Студенты ПсковГУ стали пятыми из 50 вузов страны на Всероссийском фестивале ГТО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...