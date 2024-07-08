Четверо великолучан участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука

10:19, 08 июля 2024, ПАИ

Четверо великолучан принимают участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который проходит в Тыве с 6 по 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в соревнованиях принимаются участие 237 спортсменов из 24 регионов России.

От Псковской области на старты отправились блочные лучники Сергей Кузнецов, Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова.

Отметим, что спортсмены борются за награды чемпионата в личном зачёте. Также женская сборная Псковской области участвует в командных соревнованиях.

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