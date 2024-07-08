ВГСХА ведёт набор абитуриентов

14:43, 08 июля 2024, ПАИ

Всех, кто любит животных и природу или хочет связать свою жизнь с экономикой, инженерией, таможенным делом, приглашают к поступлению в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного учреждения.

Сегодня более 160 стран покупают российское продовольствие. Российский агропромышленный комплекс успешен благодаря внедрению передовых технологий и автоматизации большинства рабочих процессов.

На протяжении 66 лет ВГСХА готовит молодые квалифицированные кадры. Обучаться можно на нескольких факультетах: «технологии животноводства и агроэкологии», «инженерный факультет», «экономический факультет» и «отделение СПО». Академия даёт качественное образование, которое соответствует государственным стандартам.

Студенческое время, проведённое в стенах вуза, запомнится надолго. «Наши студенты живут интересной, насыщенной жизнью, в которой есть место самым разнообразным увлечениям», – отмечают в академии.

Стопроцентное трудоустройство выпускникам гарантированно, ведь в процессе обучения они получат все необходимые специалисту качества. Студенты проходят практику в таких предприятиях как «ЗЭТО», «Великолукский мясокомбинат», «Станция по борьбе с болезнями животных», «Красное знамя», «ГК Кабош», «Микрон», «Завод Реостат». Кроме того, академия предлагает целевое обучение на передовых предприятиях сельскохозяйственного производства.

«Выбор нашего вуза – хорошая инвестиция в собственное будущее», – подчеркивают в ВГСХА.

Ранее команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выиграла в международном конкурсе профессионального мастерства.

Реклама. ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА». ИНН 6025001751.