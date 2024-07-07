Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за два дня

10:22, 08 июля 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения за минувшие выходные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Строительный вагончик сгорел на 650-м километре Бологовской линии в Пскове. При пожаре пострадал 41-летний мужчина. Его доставили в медучреждение. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Гараж выгорел изнутри по всей площади в деревне Букрово-2 Великолукского района. Кроме того, огонь уничтожил кровлю.

В неэксплуатируемом строении на улице Ленинской в Новосокольниках сгорела кровля. Предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, гараж сгорел на улице Ленина в Плюссе. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, баня выгорела изнутри на улице Народной в Острове. Кроме того, сгорела кровля. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.