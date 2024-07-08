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Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Фото: пресс-служба Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону

Из 14 проверенных граждан выявили четырёх мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учёт. Их доставили в военкомат и разъяснили ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.

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Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

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