Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

10:30, 08 июля 2024, ПАИ

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Из 14 проверенных граждан выявили четырёх мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учёт. Их доставили в военкомат и разъяснили ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.