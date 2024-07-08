ФК «Луки-Энергия» продлил серию без побед до семи

11:12, 08 июля 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в гостях проиграл вологодскому «Динамо» со счётом 1:2 в матче 15-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской команды.

Великолучане сумели забить первыми, на 13-й минуте встречи гол забил Данила Жемайтис. Через семь минут игрок хозяев поля Антон Бетюжнов сравнял счёт, а в середине второго тайма футболист «Динамо» Даниил Криворучко вывел свою команду вперёд, установив на табло окончательный результат – 2:1 в пользу вологодских футболистов.

«Наверное, в первом тайме начало было за хозяевами поля. Потом немного привыкли, начали контролировать матч и создавали хорошие подходы. Забили мяч, ещё было два стопроцентных момента, которые не реализовали. Опасались стандартов соперника. Команда играет за счёт флангов, делает передачи в штрафную. Пришли два гола, недоигрываем в обороне. Неудовлетворительно, мягко говоря. Нас продавливают и нам забивают с вратарской площади», – прокомментировал матч главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук.

Первенство России по футболу ушло на перерыв. После первой половины розыгрыша великолучане располагаются на 14-м месте в таблице, имея в активе десять очков в 15 играх. «Луки-Энергия» не может выиграть на протяжении семи матчей подряд. В последний раз великолучане брали три очка 26 мая в домашней игре против молодёжного состава столичной «Родины». Кроме того, команда из Великих Лук в первой половине чемпионата показала худший результат по забитым голам – всего восемь мячей за первый круг.

«У нас есть определённые внутренние проблемы. Много травмированных, пять человек основного состава практически. Какие могут быть оправдания. Сегодня крайний защитник Жемайтис вышел играть в опорную зону. Понятно, что мы вынуждены перестраиваться. У нас в опорной зоне играют два крайних защитника. Конечно, им не хватает динамики и понимания игры в середине. Обычные ошибки, во Второй лиге они везде присутствуют, очень много брака в простых ситуациях. От этого игра и переходит то к сопернику, то к нам. Не хватает надёжности в обороне и реализации впереди. Сейчас есть перерыв, будем что-то пытаться корректировать», – назвал причины неудачной первой половины сезона Сергей Осадчук.

Великолучане продолжат борьбу во Второй лиге 28 июля в домашнем матче против петербургского «Динамо».

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