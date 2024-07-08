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Общество

Ансамбль ранней музыки «Алькантар» выступит в Пскове 13 июля

Ансамбль ранней музыки «Алькантар» из Москвы выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 13 июля в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Фото предоставлено Псковским музеем

Музыкальный коллектив изучает европейскую музыку периода с I по XVII век. Участники ансамбля играют на инструментах этого периода, воссозданных на основе изображений и оригиналов. На фестивале в Пскове можно будет услышать звучение колёсной лиры, болгарского барабана, свирели, жалейки и других аутентичных инструментов.

Купить билет на фестиваль можно здесь.

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