Ансамбль ранней музыки «Алькантар» выступит в Пскове 13 июля

10:36, 08 июля 2024, ПАИ

Ансамбль ранней музыки «Алькантар» из Москвы выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 13 июля в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Музыкальный коллектив изучает европейскую музыку периода с I по XVII век. Участники ансамбля играют на инструментах этого периода, воссозданных на основе изображений и оригиналов. На фестивале в Пскове можно будет услышать звучение колёсной лиры, болгарского барабана, свирели, жалейки и других аутентичных инструментов.

Купить билет на фестиваль можно здесь.