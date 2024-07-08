Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту

11:38, 08 июля 2024, ПАИ

Псковички выиграли пять медалей седьмого всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту «Pole sport Russia 24». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 4 по 6 июля, сообщила ПАИ тренер спортсменок Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



















Софья Колоскова и Ирина Ветрова взяли золото в дисциплине «Артистическое воздушное кольцо» среди профессиональных дуэтов.

София Скляренко стала второй в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» в категории «Элита», также серебро взяла Вероника Васильева в дисциплине «Спортивный пилон» в категории «Элита». Софья Птицына заняла второе место в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» среди любителей.

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