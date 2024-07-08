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Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту

Псковички выиграли пять медалей седьмого всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту «Pole sport Russia 24». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 4 по 6 июля, сообщила ПАИ тренер спортсменок Софья Колоскова.

  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички выиграли пять наград всероссийского чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова

Софья Колоскова и Ирина Ветрова взяли золото в дисциплине «Артистическое воздушное кольцо» среди профессиональных дуэтов.

София Скляренко стала второй в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» в категории «Элита», также серебро взяла Вероника Васильева в дисциплине «Спортивный пилон» в категории «Элита». Софья Птицына заняла второе место в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» среди любителей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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