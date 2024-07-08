Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине

Сотрудники Псковской таможни и УФСБ России по Псковской области вблизи госграницы России с Белоруссией обнаружили в автомобиле крупную партию нелегальных сигарет белорусского производства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Автомобиль марки УАЗ «Патриот» двигался по грунтовой дороге из Белоруссии. В салоне и багажнике автомобиля таможенники обнаружили 40 коробок сигарет без акцизных марок РФ. Товаросопроводительных документов на ввезённую в Россию табачную продукцию у мужчины не было.

В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 2,5 миллиона рублей.

20 тысяч пачек сигарет различных марок изъято. Автомобиль задержан. Гражданин Белоруссии заключён под стражу. Ведётся расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине
07 июля 2024

Электрик сорвался со столба и повис головой вниз в Стругах Красных
07 июля 2024

Мужчина утонул во время купания у водонапорной башни в Невельском районе
07 июля 2024

Тело женщины обнаружили в озере в Бежаницком районе
07 июля 2024

Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
07 июля 2024

Жена нанесла ножевое ранение мужу в Бежаницах
06 июля 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
06 июля 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Невельском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...