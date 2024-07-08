Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине

11:34, 08 июля 2024, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни и УФСБ России по Псковской области вблизи госграницы России с Белоруссией обнаружили в автомобиле крупную партию нелегальных сигарет белорусского производства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Автомобиль марки УАЗ «Патриот» двигался по грунтовой дороге из Белоруссии. В салоне и багажнике автомобиля таможенники обнаружили 40 коробок сигарет без акцизных марок РФ. Товаросопроводительных документов на ввезённую в Россию табачную продукцию у мужчины не было.

В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 2,5 миллиона рублей.

20 тысяч пачек сигарет различных марок изъято. Автомобиль задержан. Гражданин Белоруссии заключён под стражу. Ведётся расследование.