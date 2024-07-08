Участок улицы Розы Люксембург в Пскове закроют на несколько дней для укладки асфальта

11:28, 08 июля 2024, ПАИ

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют на несколько дней для укладки верхнего слоя асфальта. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

С 9 по 11 июля будет перекрыта проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Петровской до улицы Максима Горького. Перекресток с улицей Петровской также будет закрыт. Будут перекрыты и проезды во дворы на этом участке. Заезды на дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Киселёва, Петровской и Максима Горького.

Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.

Ремонт идет по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».