Фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» пройдёт сегодня в Пскове

11:46, 08 июля 2024, ПАИ

Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» пройдёт в библиотеке имени Каверина в Пскове сегодня, 8 июля. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил организатор мероприятия.

Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей будут работать несколько площадок: «Настольные игры от клуба молодых семей», «Поэтические чтения», где выступят псковские поэты и барды. Помимо этого, будет организована выставка книг для детей, где можно будет приобрести понравившееся издание. А также участники фестиваля смогут посетить мастер-классы по созданию куклы-оберега и правополушарному рисованию от семейного клуба «Альпака», семейную викторину «Книжный детектив» и другие площадки.

Кроме этого, для гостей выступят творческие коллективы (студия «Поющие васильки», детская вокальная студия «Позитив», ансамбль «Радость»).