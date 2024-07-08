Пскович завоевал серебро на открытом чемпионате Белоруссии по гребле
Пскович Павел Сорин в составе сборной России завоевал серебряную награду открытого чемпионата Белоруссии по академической гребле. Соревнования прошли в Бресте с 3 по 6 июля, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».
Гребцы боролись за награды в одиночках, парных двойках и четвёрках, двойках и четвёрках без рулевого, а также восьмёрках с рулевым.
Павел Сорин в составе сборной России сумел завоевать серебро среди восьмёрок с рулевым.
Напомним, что пскович недавно стал призёром игр БРИКС, которые прошли в Казани.
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