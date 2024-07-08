Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам

12:46, 08 июля 2024, ПАИ

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам, который прошёл в Островском районе в биатлонном центре «Юность». Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Участниками состязаний стали 118 спортсменов из Псковской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Лучший результат на соревнованиях показали псковичи, на счету которых пять золотых наград: Георгий Копаев, Анастасия Делюкина, Глеб Макеев, Татьяна Паранина и Полина Макеева. Четыре победы на счету спортсменов из Невеля Юрия Васильева, Вадима Волнейко, Юлии Жарновой и Анны Волнейко. Также золото завоевали печеряне Александр Ольховский, Михаил Терешин и Анастасия Пономаренко, стружане Тарас Гусак и Глеб Беляев, великолучанин Серафим Ласьков, петербурженка Наталья Плотникова и представительница Острова Анжела Федосеева.

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