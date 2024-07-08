Более 500 патронов и 22 единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

13:42, 08 июля 2024, ПАИ

С 1 по 7 июля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 22 единицы оружия и 509 патронов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.