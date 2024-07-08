Самую полезную для сосудов ягоду назвала кардиолог

14:29, 08 июля 2024, ПАИ

Какая ягода приносит наибольшую пользу кровеносным сосудам, рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. Об этом пишет пресс-служба Сеченовского университета.

Специалист подчеркнула, что для гипертоников одну из важных ролей играет именно питание. Традиционными рекомендациями является снижение количества соли, сахара и калорийности рациона. Однако улучшить состояние кровеносных сосудов могут также сезонные овощи и фрукты.

Лидером среди них является чёрная смородина, отметила Ольга Молчанова.

«Такого количества полезных веществ – антиоксидантов, как в чёрной смородине, нет ни в одной другой ягоде из растущих у нас в стране. Да и в мире мало какие сравнятся», – подчеркнула она.

Врач пояснила, что антиоксиданты играют тонизирующую роль для внутренней стенки кровеносных сосудов – эндотелия. Это способствует уменьшению жёсткости сосудов, из-за которой чаще всего и возникают проблемы с давлением и ухудшения самочувствия.

При этом антиоксиданты не разрушаются при высокой температуре. «Поэтому вы сохраните пользу для сердца и сосудов, если приготовите из чёрной смородины варенье. Или просто раздавите ягоды и зальёте кипятком, чтобы пить вместо чая», – посоветовала врач.