Устойчивую мобильную связь по дороге из Пскова в Печоры обеспечит новая базовая станция

14:05, 08 июля 2024, ПАИ

Новая базовая станция при участии одного из операторов связи установлена и запущена в работу в Печорском муниципальном округе. Ее местоположение обеспечит устойчивую сотовую связь по дороге от Пскова до Печор, охватив территорию Изборско-Мальской долины, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области

Ещё одну вышку запустят в деревне Ореховно Пустошкинского района. Её действие распространится и на усадьбу Ореховно, которая входит в межрегиональный маршрут «Русские усадьбы».

Базовая станция в Пустошкинском районе установлена оператором сотовой связи в рамках инвестиционного налогового вычета.

В Псковской области действует специальная инвестиционная налоговая льгота на развитие инфраструктуры связи. По ней операторы могут получить до 90% возмещения затрат на инвестиции.

Всего в этом году в регионе будет запущено более 20 базовых станций сотовой связи по разным федеральным и региональным программам, большая часть из них будет установлена в малочисленных населённых пунктах региона, в СНТ и рядом с туристическими объектами.

Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».