Профсоюзы поздравили псковичей с Днём семьи, любви и верности

14:07, 08 июля 2024, ПАИ

С Днём семьи, любви и верности от имени Псковского областного совета профсоюзов поздравил псковичей лидер профдвижения региона Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот замечательный праздник напоминает нам о важности семейных ценностей, важности любви и поддержки, которую мы получаем от наших близких», – отметил председатель Псковского облсовпрофа.

Он также подчеркнул, что профсоюзы – это одна большая семья, где поддержат и помогут в трудную минуту, разделят радость и подарят душевное тепло.

«Пусть ваш дом будет наполнен теплом и уютом, а отношения в семье будут наполнены взаимопониманием и уважением. Пусть ваш дом будет крепким оплотом, где царят мир, добро и взаимопонимание», – сказал Игорь Иванов, пожелав всем семейной гармонии, искренней любви и верности.