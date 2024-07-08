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Общество

Какие продукты могут повысить риск возникновения инсульта, рассказала врач

Врач скорой помощи Сурадж Кукадия рассказала, какие продукты приводят к росту уровня холестерина в крови. К ним относится та еда, в которой содержатся насыщенные жиры. Это может, в свою очередь, увеличить риски приступа и инсульта, сообщает британское издание Daily Record.

Избыток холестерина может возникнуть, когда жирные вещества в организме накопятся до определённого уровня. Зачастую причина кроется в рационе. Главным виновником таких последствий становится жирная пища. Кроме того, этому могут поспособствовать малоподвижный образ жизни, алкоголь, курение и генетика.

По словам врача, для изменения ситуации нужно будет поменять образ жизни. Здесь основную помощь окажет снижение употребления продуктов с насыщенными жирами. В частности, нужно сократить количество съеденных пирожных, масла, сыра и печенья.

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