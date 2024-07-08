Российские путешественник и пилот впервые в мире успешно приземлились на Северном полюсе на паралёте
Путешественник Фёдор Конюхов и пилот Игорь Потапкин успешно приземлились на Северном полюсе. Они совершили рекордный – более чем десятичасовой перелёт по Северному Ледовитому океану на паралёте, сообщается в Telegram-канале Фёдора Конюхова.
«В 2:36 экипаж Конюхов – Потапкин приступил к снижению. Приземление в районе полюса в 2:42. На последних часах пилоты боролись с сильным встречным ветром. Пройденное расстояние составило 440,51 километра. Сейчас эти цифры уточняются», – говорится в сообщении.
Путешественник и пилот чувствуют себя хорошо. Они ожидают ледокол, который должен подойти к ним примерно через сутки. Всего Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин находились в полёте свыше десяти часов.
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