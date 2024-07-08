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Общество

Остатки маткапитала можно будет использовать на бытовые нужды

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды, пишет «Интерфакс».

Во время общения главы государства с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» с соответствующей просьбой выступила одна из участниц мероприятия.

«Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя», – отметил Владимир Путин.

«Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и всё», – сказал президент.

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