Более 600 тонн мусора вывезли из Пскова и района за выходные

16:25, 08 июля 2024, ПАИ

Скорость вывоза отходов в Пскове и Псковском районе сейчас стабильно составляет порядка 300 тонн в сутки. За субботу из муниципалитетов вывезли 350 тонн мусора, а в воскресенье – 280. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Разброс обусловлен объективными показателями: где-то мусорки завалены сильнее, где-то чуть меньше. Плюс есть износ техники, которая иногда требует ремонта. Тем не менее 300 тонн – это почти в два раза выше нормативного показателя. Таким образом, с каждым днём город и пригороды становятся чище», – объяснил глава региона.

По Запсковью продолжается интенсивная работа. Планируется, что через два дня все проблемные точки будут расчищены, и дальше продолжится размеренная плановая ежедневная уборка, отметил Михаил Ведерников.

«По крупногабаритным отходам решили дополнительно ускориться, подключив ещё частников. Теперь это позволяет сделать открытая инфраструктура», – обратил внимание губернатор.

Отдельно глава региона отметил, что в области занимаются и Печорским муниципальным округом, где были проблемы в ряде деревень, в том числе Печки, Новый Изборск и Лавры. Заявки на вывоз мусора оформлены на завтра, заверил Михаил Ведерников.