Псковский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей платных образовательных услуг
В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает горячая линия, позвонив на которую можно задать вопросы о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе горячей линии можно будет узнать, как правильно составить договор, какие услуги не могут относиться к платным, можно ли вернуть деньги за некачественный сервис и многое другое.
Телефоны:
- в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: (8 8112) 62-24-77, (8 8112) 62-25-03;
- в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: (8 811-53) 7-70-96, (8 811-53) 3-72-01;
- в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (8 811-51) 2-54-02, (8 811-38) 2-24-23;
- в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: (8 811-52) 3-20-07;
- консультативный центр для потребителей при Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: (8 8112) 66-21-16, (8 8112) 66-83-89.
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