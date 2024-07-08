Псковский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей платных образовательных услуг

18:08, 08 июля 2024, ПАИ

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает горячая линия, позвонив на которую можно задать вопросы о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе горячей линии можно будет узнать, как правильно составить договор, какие услуги не могут относиться к платным, можно ли вернуть деньги за некачественный сервис и многое другое.

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