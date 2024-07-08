Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе

17:21, 08 июля 2024, ПАИ

Межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе 14 июля, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Акцент программы организаторы собираются сделать на старинных обычаях, ремёслах и развлечениях для всей семьи. Для участников подготовят мастер-классы, конкурсы и народные гуляния.

Фестиваль откроется на поляне в деревне Васильево Палкинского района 14 июля в 13:00. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.