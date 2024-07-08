Большинство российских женщин просыпаются до 7 утра

17:25, 08 июля 2024, ПАИ

Большинство россиянок просыпаются до 7 утра, но им всё равно не хватает времени на себя. Об этом пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на исследование Ozon.

Опрос показал, что каждая десятая (8%) представительница прекрасного пола жалуется на недостаток времени, проведённому наедине с собой в течение дня. 13% при этом выкраивают не более 30 минут на свои личные нужды. 19% россиянок посвящает себе около часа, а 60% – от 2 до 3 часов в день.

20% опрошенных женщин сказали, что свободное время посвящали бы чтению, спорту, уходу за собой, общению с друзьями, а также добавили бы в распорядок дня занятия хобби и обучение. 26% участниц опроса хотели бы проводить больше времени с семьёй и соблюдением семейных ценностей: путешествий, праздников в кругу семьи и совместного досуга.

46% респонденток отметили, что хотели бы изменить распорядок, но не имеют такой возможности. По их словам, они бы делегировали домашние дела, уборку и готовку, которые отнимают много времени.

До 7 утра просыпается 38% жительниц страны. 31% женщин начинают свой день в 7-8 утра, 16% – в 8-9 часов утра. Позже пробуждаются лишь 15%.