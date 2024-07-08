Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Дедовичах суд вынес приговор за неуплату более 700 тысяч рублей алиментов

К исправительным работам приговорили задолжавшую 726 112 рублей алиментов жительницу Дедовичского района, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 2011 года женщина должна была выплачивать алименты. В апреле 2023 года её привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин и арестовали на десять суток.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года жительница Дедовичского района вновь без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание ребёнка. Кроме того, женщина не искала работу. Общая сумма задолженности составила 726 112 рублей 48 копеек.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину. Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Печерянин убил знакомого, который пришёл в гости помочь с ремонтом печи
08 июля 2024

Ребёнок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
08 июля 2024

Тело утонувшего 7 июля в озере мужчины обнаружили в Невельском районе
08 июля 2024

Пенсионерка погибла, выпав из окна четвёртого этажа в Невеле
08 июля 2024

Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине
07 июля 2024

Электрик сорвался со столба и повис головой вниз в Стругах Красных
07 июля 2024

Мужчина утонул во время купания у водонапорной башни в Невельском районе
07 июля 2024

Тело женщины обнаружили в озере в Бежаницком районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...