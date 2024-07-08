В Дедовичах суд вынес приговор за неуплату более 700 тысяч рублей алиментов

17:58, 08 июля 2024, ПАИ

К исправительным работам приговорили задолжавшую 726 112 рублей алиментов жительницу Дедовичского района, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 2011 года женщина должна была выплачивать алименты. В апреле 2023 года её привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин и арестовали на десять суток.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года жительница Дедовичского района вновь без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание ребёнка. Кроме того, женщина не искала работу. Общая сумма задолженности составила 726 112 рублей 48 копеек.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину. Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.