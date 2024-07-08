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Псковички заняли третье место на чемпионате СЗФО по пляжному регби

Женская команда из Пскова заняла третье место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по пляжному регби, который прошёл в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации регби Псковской области.

Псковички заняли третье место на окружном чемпионате по пляжному регби. Фото: Федерация регби Псковской области

Всего в соревнованиях приняли участие три команды: «Псков», «Варяг» (Великий Новгород), «Спартак» (Москва).

Псковички дважды уступили команде из Великого Новгорода – 3:8, 2:7 и в двух матчах проиграли столичному «Спартаку» – 2:7, 2:5.

Мужская псковская команда заняла четвёртое место в соревнованиях, а тренер псковичей Денис Назаров, выступающий за профессиональный клуб «Нарвская Застава», стал победителем турнира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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