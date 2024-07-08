За неделю в Псковской области выявлен 1051 случай ОРВИ

18:06, 08 июля 2024, ПАИ

С 1 по 7 июля 2024 года выявлен 1051 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,9 %. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 447 случаев ОРВИ, или 42,5 % от общего количества по области. За неделю госпитализировано 11 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на один случай меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (показатель заболеваемости 1,36 на 100 тысяч населения). Среди заболевших один ребенок.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю уменьшилось на 28,1% и составило 64 случая, в том числе среди детей до 18 лет – 20 случаев или 31,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 63 случая, или 10,72 на 100 тысяч населения.

«В целом эпидемиологическая ситуация спокойная, никаких вспышек нет», – отметили в региональном Роспотребнадзоре.