Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Псковскую область

18:15, 08 июля 2024, ПАИ

По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева заместитель министра генерал-полковник полиции Александр Кравченко с четырехдневной рабочей поездкой посетил Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Александр Кравченко совместно с главным инспектором МВД России генерал-майором полиции Сергеем Белоконем и начальником УМВД России по Псковской области генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым провели внезапные проверки организации несения службы и условий работы личного состава экспертно-криминалистического и кинологического центров, ОП №1 УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по Псковскому району, МО МВД России «Печорский», ОМВД России по Островскому району и ОМВД России по Пушкиногорскому району.

Особое внимание уделялось антитеррористической защищенности ведомственных объектов, состоянию служебных помещений, а также, учитывая протяженность государственной границы по региону, отмечено конструктивное взаимодействие УМВД с пограничным Управлением ФСБ области.

Кроме того, Александр Кравченко посетил строительную площадку нового здания отдела полиции в городе Остров. Заместитель министра особо отметил современность и востребованность объекта, пообщался с подрядчиками и обсудил проблемные вопросы.

В ходе визита заместитель главы ведомства провел рабочую встречу с руководством регионального совета ветеранов, поблагодарил за активное участие в наставнической работе.

Александр Кравченко совместно с главным инспектором МВД России Сергеем Белоконем и начальником УМВД области Алексеем Овсянниковым возложил цветы к Мемориалу сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, а также посетили музей истории органов внутренних дел Псковской области, где ознакомились с основными этапами становления милиции и полиции в регионе.

Также заместитель Министра посетил Центр профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Генерал-полковник проверил материально-техническую базу центра, осмотрел спортивный зал и стрелковый тир, учебные кабинеты и жилые помещения.

В завершение рабочей поездки Александр Кравченко принял участие в оперативном совещании с участием руководящего состава УМВД России по Псковской области, в ходе которого довел требования Министра внутренних дел Российской Федерации, предъявляемые к полицейским с учетом современных реалий, обозначил приоритетные направления службы, а также поставил конкретные задачи на ближайший период.