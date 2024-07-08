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Общество

Команда ПсковГУ приняла участие в заседании совета консорциума по созданию национальной сети технологических центров

Участниками заседания совета консорциума по созданию национальной сети технологических центров лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий стали проректор по научной работе Псковского государственного университета Тарас Антал и руководитель научно-производственного департамента Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Игорь Никифоров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в направлениях аддитивных технологий на заседании круглого стола «Перспективы развития аддитивных технологий в науке, образовании и промышленности» на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета в ПИШ «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ВШАД) в конце июня. Особое внимание было обращено на расширение взаимодействия между университетами, в частности между передовыми инженерными школами, и индустриальными партнёрами.

Всё чаще крупные индустриальные партнёры заинтересованы в комплексном подходе к сотрудничеству с вузами, в том числе с передовыми инженерными школами, отметили в ПсковГУ. Взаимодействие включает, например, выполнение группой магистрантов крупного проекта (НИОКР) по заказу индустриального партнёра (под руководством нескольких научных руководителей), защиту данного проекта в качестве результата ВКР с последующим трудоустройством на базе индустриального партнёра. Таким образом, индустриальный партнёр получает результаты НИОКР и группу квалифицированных специалистов, подготовленных по конкретным направлениям деятельности предприятия. Примером такого взаимодействия явилась успешная защита группой студентов ПИШ Пермского политехнического университета ВКР, проведённая в присутствии участников круглого стола.

Сотрудники Пермского политехнического университета познакомили гостей с оборудованием и технологиями научно-образовательного центра «Авиационные композитные технологии» (НОЦ АКТ) и Центра аддитивных технологий (ЦАТ). Первое структурное подразделение занимается разработкой композиционных материалов на основе полимеров, второе – аддитивными технологиями на основе металлических сплавов.

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