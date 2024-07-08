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II Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» провели в Пскове

Более семидесяти псковичей разного возраста приняли участие в II Летнем фестивале книги и чтения «Ромашка в ладони», который прошёл в честь Дня семьи, любви и верности сегодня, 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Все мероприятия прошли на площадках Псковской юношеской библиотеки имени Каверина: в актовом зале – концерт и поэтические чтения, на летней веранде – мастер-классы от партнёров фестиваля.

Ведущие программы – главный специалист регионального центра чтения библиотеки имени Курбатова Анна Дунаева и ведущий методист этого отдела Анна Демидова – напомнили историю Дня семьи, любви и верности и рассказали о летнем фестивале книги и чтения, который в прошлом году полюбился читателям и в этот раз прошёл в новом формате.

Перед гостями праздника выступили члены псковского регионального отделения Союза писателей России Татьяна Рыжова, Игорь Плохов, Валерий Мухин, Александр Себежанин (Павлов), молодые поэты Дина Дабришюте, Диана Константинова, музыкант Полина Стрельникова и группа «Неужели заря», поэт и музыкант, участник «Клуба не очень анонимных поэтов» креативного пространства «Лофт» города Пскова Игорь Константинов, солист псковской фолк-рок-группы «Вольный ветер» Эдуард Гуленков и другие музыканты и поэты.

Кроме того, перед зрителями выступили творческие коллективы города Пскова: участники студии «Поющие васильки», образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив», образцового коллектива хореографического ансамбля «Радость».

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