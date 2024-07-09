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Общество

9 июля отмечается День сахарного печенья

9 июля отмечается День сахарного печенья, сообщает calend.ru.

На сегодняшний день этот вид кондитерских изделий продолжает оставаться одним из наиболее востребованных на рынке сладостей. Он не претендует на лавры изысканных блюд, однако его доступность, простота изготовления и отменные вкусовые качества давно сделали сахарное печенье любимым лакомством миллионов людей по всему миру.

Несмотря на то что праздник этот носит неофициальный характер, отмечается он как международный, а к его празднованию подключаются кондитеры из разных стран мира, предлагая поклонникам как традиционные варианты сахарного печенья, так и новинки, над рецептом которых «колдуют» в преддверии праздника.

Этот праздник возник в США и носит там название Национальный день сахарного печенья. Считается, что именно в США в городе Назарет штата Пенсильвания в XVIII веке переселенцы-протестанты из Германии впервые приготовили данное кондитерское изделие. Оно носило название «Назаретское печенье».

С распространением сахара этот кондитерский продукт стал невероятно популярен не только в США, но и в других странах. Появилась масса рецептов сахарного печенья: с начинкой и без неё, а также разнообразной формы.

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