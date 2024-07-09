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Культура

13 июля в кирхе в Печорах можно будет послушать скрипку и орган

13 июля в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Как сообщили ПАИ организаторы, перед слушателями выступят органистка Юлия Иконникова и скрипачка Полина Шульгина из Москвы.

В программе: И. С. Бах Синфония из кантаты «Мы благодарим Тебя, Господи», BWV 29; И. С. Бах Соната для скрипки и клавира до минор, BWV 1014; И. С. Бах Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548; В. А. Моцарт Концерт №5 для скрипки с оркестром, KV 219 в 3 частях (переложение для скрипки и органа).

Кирха находится по адресу: улица Гагарина, 12а.

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